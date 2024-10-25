Последнее обновление: 25.10.2024 18:00

С начала недели очередь легковушек в Польшу из Беларуси выросла в 1,5 раза

С начала недели очередь легковых авто в Польшу выросла в 1,5 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется более 760 легковушек. В течение недели сопредельные контрольные службы оформляли 24 из 70 авто в час, т.е. 35% авто от нормы. Также перед указанным погранпереходом въезда в Польшу ожидают 15 автобусов», - говорится в сообщении.

Около 570 большегрузов фиксируется перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за неделю проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 17% грузовиков от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 42% большегрузов.

Въезда в Латвию ожидают более 420 грузовиков. Контрольные службы латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) с понедельника приняли на свою территорию 47% авто.

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