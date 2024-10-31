Более тысячи легковушек скопилось на белорусско-польской границе. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 очередь легкового транспорта на въезд в ЕС фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 1015 авто. Его контрольные службы за 24 часа оформили 39% легковушек. Также перед указанным погранпереходом ожидают въезда в Польшу 6 автобусов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в очереди на границе простаивают около 700 фур. Самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Через него в Литву за сутки въехало 28% транспорта. Меньше всего грузовиков оформили контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) — 15% от нормы.

Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 50% фур.