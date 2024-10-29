Европейские власти продолжают способствовать коллапсу на границе с Беларусью, максимально замедляя пропуск транспортных средств, утверждает Госпогранкомитет синеокой.

«Несмотря на существенное скопление легкового транспорта перед польским погранпереходом Тересполь (Брест), за 24 часа сопредельная сторона не ускорила пропуск автомобилей на свою территорию. Польские контрольные службы оформили всего 35% авто от нормы, как и за предыдущие сутки. По состоянию на 10:00 въезда в Польшу ожидают 1300 легковушек и 71 автобус. Перед остальными европейскими пунктами пропуска въезда в ЕС ожидают только грузовики», - говорится в сообщении ведомства.

Антилидер по пропуску фур в ЕС — литовский Мядининкай — в сравнении с предыдущими сутками оформил вдвое меньше большегрузов. Его контрольные службы пропустили из Беларуси всего 10% транспортных средств от нормы, т.е. по 2 автомобиля в час. Несмотря на это, для грузовиков самым загруженным пунктом пропуска на пути в Евросоюз остается литовский Шальчининкай (Бенякони). Через него в Литву за сутки въехало около 40% транспорта.

Въезда в Латвию через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) ожидают 290 фур. За 24 часа сопредельная сторона пропустила на свою территорию 59% авто.