Последнее обновление: 14.10.2024 18:00

Комитет Европарламента одобрил €35 млрд кредита Украине за счет росактивов

Комитет Европейского парламента по вопросам торговли в понедельник, 14 октября, одобрил предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине займа в €35 млрд, профинансированного за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

За предоставление Украине займа за счет росактивов проголосовал 31 член профильного комитета Европейского парламента, против высказались четыре, никто не воздержался во время голосования.

Ранее предложение поддержал Совет Европейского Союза, несмотря на сопротивление Венгрии.

Следующим шагом является голосование всего Европейского парламента, которое должно состояться 21-24 октября. После этого регламент будет принят Советом ЕС по письменной процедуре и вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, €35 млрд кредита являются частью плана, согласованного "Группой семи" на саммите в июне, о предоставлении Украине займа в размере $50 млрд за счет налогообложения сверхприбылей, полученных от замороженных активов России.

Украина не должна будет возвращать этот заем, поскольку он будет финансироваться не государствами – членами ЕС. Кроме того, эти средства будут нецелевыми, что позволит Украине распределять их по собственному усмотрению.



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