Белстат рассказал о тратах белорусов за границей

Белстат опубликовал предварительные итоги выборочного обследования физлиц в четырех автодорожных пунктах пропуска, которое проводилось в апреле.

Согласно информации, распространена была 2001 анкета, из которых были заполнены 1033, или 51,6%.

Среди пересекавших границу Беларуси нерезиденты составили 55,8% - они заполнили 576 анкет. В свою очередь граждане нашей страны заполнили 457 анкет.

Результаты обследования показали, что наибольшее количество опрошенных граждан Беларуси следовало в Польшу (28,5%), Литву (25,1%), Испанию (13,1%) и Германию (10,1%).

В Беларусь в это же время через автодорожные пункты пропуска въезжали преимущественно резиденты Литвы (42,3%), Латвии (12,2%), Польши (11,6%) и Российской Федерации (11,3%).

Поездки граждан Беларуси и иностранных граждан во время проведения обследования в основном были краткосрочными (на 3 дня и менее). Такую продолжительность поездки указали 53,2% резидентов и 71,9% нерезидентов Республики Беларусь.

Граждане нашей страны во время поездки воспользовались услугами гостиниц (39,5% от общего числа лиц, заполнивших анкеты), останавливались у родных и близких (25,3%), путешествовали без ночлега (17,9%).

Нерезиденты в поездке размещались у родных и близких (39%), путешествовали без остановки на ночлег (29%), воспользовались услугами гостиниц (16,9% иностранных граждан).

Основная часть опрошенных резидентов и нерезидентов Республики Беларусь (62,1% и 67,1% от общего числа заполнивших анкеты соответственно) указала, что личные расходы во время поездки за границу (на питание, покупку товаров и транспортные расходы) не превысили $500.

Белорусы ввозили товары преимущественно из Польши (48,1% от общей стоимости товаров, ввезенных в Беларусь во время проведения обследования) и Литвы (46,7%).

Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи (ввезено в среднем на $485 на одного человека, указавшего факт ввоза и стоимость данного вида товара), шины и колеса ($341), телевизоры ($251), электрическая бытовая техника ($229), электроинструмент, бензопилы ($183), автозапчасти ($175), сантехника ($161), парфюмерные и косметические средства ($128), одежда ($114), обувь ($81).

Вывоз товаров из Беларуси осуществлялся главным образом в Литву (43,6% от общей стоимости вывезенных товаров) и Польшу (35,6%).

Основными видами вывозимых товаров являлись электрическая бытовая техника (вывезено в среднем на €136 на одного человека, указавшего факт вывоза и стоимость данного вида товара), компьютерная техника и средства связи ($120), одежда ($99), обувь ($86), бензин и дизельное топливо ($64), продукты питания ($42).

Основными целями поездок граждан Беларуси, выезжающих за ее пределы, являлись посещение родных и близких (28,8% от общего количества заполненных анкет), отдых, лечение, экскурсия, паломничество (религия) (23,2%), трудоустройство (15,4%). Для нерезидентов Беларуси, въезжающих в нашу страну, – посещение родных и близких (53,9%) и транзитный проезд (24,1%).