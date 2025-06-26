Украина получит €42,5 млн на восстановление поврежденной арки ЧАЭС

Международные партнеры – Франция, Великобритания и Европейская комиссия – выделят €42,5 млн на восстановление Нового безопасного конфаймента (арки НБК) на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в Facebook.

О дополнительных донорских взносах было объявлено 25 июня на заседании Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля, состоявшемся в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне.

Франция выделит €10,6 млн, Великобритания – €6,9 млн и Европейская комиссия – €25 млн.

Кроме того, в рамках грантового соглашения № 5 будет выделено еще €5 млн на анализ повреждений арки, а также разработку и реализацию мероприятий по временному ремонту конструкции.

На встрече обсуждались планы по ремонту и полному восстановлению функциональности объекта. По словам Гринчук, международные партнеры признают прогресс Украины в проведении обследований и подготовительных работ, однако отмечают, что объем ресурсов, необходимых для полноценного восстановления, может превысить текущие возможности Счета.

В марте 2024 года уже было направлено €400 тысяч из административного бюджета Счета на исследование повреждений НБК.