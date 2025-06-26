Nvidia вновь обогнала Microsoft по рыночной капитализации

Акции Nvidia подорожали на 4,3% и достигли $154,31 - самого высокого уровня за всю историю. Об этом сообщает Bloomberg.

С апреля стоимость акций выросла на 63%, добавив к капитализации компании почти $1,5 трлн.

Благодаря этому Nvidia возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира с рыночной капитализацией $3,77 трлн, опередив Microsoft ($3,66 трлн). Рост стал возможным благодаря активному спросу на ИИ-чипы и стабильным финансовым показателям, несмотря на экспортные ограничения в Китае.

Генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что отрасль только в начале глобального обновления ИИ-инфраструктуры. Более 40% доходов Nvidia приходится на гигантов Microsoft, Meta, Google и Amazon, которые продолжают увеличивать расходы на ИИ.

Несмотря на рекордные показатели, акции Nvidia имеют потенциал роста: они торгуются на 12% ниже средней целевой цены аналитиков. Индекс PEG составляет всего 0,9 - самый низкий среди "большой семерки" техкомпаний, что указывает на относительную недооцененность бумаг.