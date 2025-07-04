Nvidia может поставить исторический рекорд по капитализации

Акции Nvidia Corp. продолжают дорожать, прибавив 1,3% по итогам торгов в четверг, и капитализация производителя микрочипов вскоре может достичь рекордного значения в истории.

В ходе торгов накануне рост котировок Nvidia достигал 2,4%, в результате чего рыночная стоимость компании равнялась около $3,92 трлн. К концу сессии показатель составил $3,89 трлн. Абсолютный рекорд на закрытие торгов установила Apple Inc. в конце декабря прошлого года - $3,915 трлн, пишет Reuters.

Nvidia сейчас является самой дорогой компанией на американском фондовом рынке. Второе место занимает Microsoft Corp. ($3,7 трлн), третье - Apple ($3,19 трлн).

Капитализация Nvidia с начала года увеличилась почти на 20% благодаря высокому спросу на чипы, которые используются в работе технологий искусственного интеллекта (ИИ). За четыре года рыночная стоимость компании увеличилась почти в восемь раз, теперь она стоит больше, чем весь британский фондовый рынок, по данным LSEG.

"Когда компания впервые преодолела отметку в триллион долларов, это было удивительно. Сейчас она приближается к четырем триллионам, и это просто невероятно. Это свидетельствует об огромных расходах на ИИ", - отметил Джо Салуцци из Themis Trading.