Американская технологическая компания заняла первое место в мировом рейтинге самых дорогих

Американский разработчик графических процессоров Nvidia возглавил рейтинг дорогих публичных компаний, лидирующих на мировых рынках, обогнав производителя программного обеспечения Microsoft. Это следует из данных рейтинга на сайте площадки TradingView.

Согласно информации, по итогам торгов во вторник капитализация Nvidia составляет $3,45 трлн, стоимость ценных бумаг компании на американской бирже NASDAQ - $141,22 (+2,8%).

В то же время капитализация Microsoft составляет $3,44 трлн при стоимости акций на NASDAQ в $462,97 (+0,22%). На третьем месте - Apple c рыночной капитализацией в $3,04 трлн, ее акции выросли на 0,78%, до $203,79.

Рейтинг TradingView составлен по рыночной капитализации и представляет ведущие компании на мировых рынках.

Nvidia - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и других чипов, основанная в 1993 году. Ее штаб-квартира находится в городе Санта-Клара (штат Калифорния). Разработки компании получили широкое распространение в индустрии искусственного интеллекта, видеоигр и автомобильной промышленности.