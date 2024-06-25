Nvidia потеряла $550 млрд рыночной стоимости

Американская корпорация Nvidia за последние дни потеряла $550 млрд рыночной стоимости.

В понедельник ее акции подешевели сразу на 7%, пишет Financial Times.

Акции Nvidia вошли в стадию коррекции после рекордного роста, позволившего ей обогнать Microsoft и Apple и временно стать самой дорогой публичной компанией мира.

По данным Bloomberg, падение Nvidia стало самой большой трехдневной потерей стоимости для любой компании в истории.

Агентство также напомнило, что в начале года акции Nvidia уже пережили понижение на 20%, но вскоре быстро восстановились до исторических максимумов.

По итогам торгов понедельника капитализация компании опустилась ниже $3 трлн и составила около $2,91 трлн. Она снова стала третьей в рейтинге публичных компаний по рыночной стоимости после Microsoft и Apple.

Стремительный рост акций Nvidia в последние месяцы связан с бумом отрасли искусственного интеллекта, использующей высокотехнологичные процессоры компании.