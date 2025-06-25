Последнее обновление: 25.06.2025 15:34

В Беларуси срок репатриации денежных средств по внешнеторговым договорам с 26 июня увеличится

Постановлением правления Нацбанка № 158 от 16 июня 2025 г. уточнен порядок определения срока репатриации денежных средств по внешнеторговым договорам.

Как поясняет пресс-служба регулятора, принятый документ не вносит принципиальных изменений в действующий порядок определения срока репатриации, который установлен инструкцией о проведении валютных операций, утвержденной постановлением Нацбанка № 147 от 31 мая 2021 г.

Порядок дополняется положениями, которые позволяют увеличить срок репатриации на период осуществления процедур внутреннего контроля (комплаенс-контроля) иностранными банками, участвующими в перечислении денежных средств в Беларусь.

Основные положения документа вступают в силу с 26 июня 2025 г.



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