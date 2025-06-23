В Техасе утвердили закон о биткоин-резерве

Губернатор Техаса Грег Эбботт одобрил закон SB 21, который разрешает создание автономного биткоин-резерва.

Согласно тексту документа, резерв действует независимо от общей казначейской системы Техаса и призван укрепить финансовую устойчивость штата, одновременно выступая в качестве потенциального инструмента защиты от инфляции.

Инициатива будет управляться контролером государственных счетов Гленном Хегаром. Закон разрешает включать в фонд цифровые активы с капитализацией выше $500 млрд, но пока этому показателю соответствует только биткоин.

Помимо прямых покупок, резерв может расти за счет форков, аирдропов, инвестиционного прироста или публичных пожертвований. Отчет с подробным описанием результатов планируется выпускать каждые два года.

Губернатор также подписал HB 4488, который защищает избранные фонды, включая биткоин-резерв, от перевода в общий доход казначейства штата при изменении приоритетов.

Параллельно Эбботт одобрил еще 600 различных законопроектов. При этом SB 21 не включили в пресс-релиз с самыми важными одобренными инициативами.

Техас стал третьим американским штатом наряду с Аризоной и Нью-Гэмпширом, утвердившим государственный резерв первой криптовалюты.

В таких штатах, как Оклахома, Монтана, Пенсильвания, Северная и Южная Дакота, а также Вайоминг, попытки создать стратегический биткоин-резерв также провалились.