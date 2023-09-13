В конгрессе США разработали новый законопроект против цифрового доллара

В США 50 членов конгресса во главе с республиканцем Томом Эммером представили обновленную версию законопроекта, запрещающего Федеральной резервной системе США (ФРС) запуск цифрового доллара (CBDC), сообщает РБК со ссылкой на Bitcoin.com.

Как пояснил сам Том Эммер (занимает в палате представителей конгресса должность Majority whip — помощника спикера от обладающей большинством мест Республиканской партии), законопроект должен воспрепятствовать выпуску ФРС «цифровой валюты, которая уничтожит право американцев на финансовую конфиденциальность».

Обновленный законопроект запрещает выпуск розничных CBDC, а также поддерживает американские ценности по защите конфиденциальности, индивидуального суверенитета и конкурентоспособности на свободном рынке, подчеркнул политик.

Комитет палаты представителей конгресса США по финансовым услугам планирует рассмотреть законопроект уже в сентябре этого года, уточнил Эммер.

«Если цифровой доллар не будет открытым, свободным от цензуры и сохраняющим конфиденциальность, как наличные деньги, то он будет представлять собой инструмент слежки <...> для подавления американского образа жизни», - отметил политик.

В июле сообщалось, что глава криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг встретится с конгрессменами от Демократической партии США. Армстронг в частном порядке планировал обсудить с представителями «Новой Демократической коалиции» законы в сфере цифровых активов и смежных вопросах, в том числе налогов, нацбезопасности и конфиденциальности.