Калифорния включила «права биткоина» в законопроект о цифровых активах

В штате Калифорния (США) переработали законопроект о денежных переводах, введя поправки, гарантирующие защиту прав владельцев криптовалют.

Документ, представленный 20 февраля 2025 года, получил новое название — «Цифровые активы». Автор изменений, демократ Авелино Валенсия, включил в текст положения о самокастодиальном хранении и легализации криптовалют как платежного средства.

«Калифорния задает стандарты для всей страны. Если права биткоина закрепят здесь, это возможно и в других штатах», - заявил директор Satoshi Action Fund Деннис Портер.

По его словам, если законопроект примут, почти 40 млн жителей штата смогут свободно использовать цифровые активы для частных сделок.

Поправки также запрещают дискриминацию криптовалют со стороны государственных органов и накладывают ограничения на публичных чиновников: им запретят продвигать или использовать цифровые активы в ситуациях, вызывающих конфликты интересов.

На момент написания документ находится на начальном этапе рассмотрения. При этом в США уже действует 95 законопроектов в 35 штатах, связанных с криптовалютами.

Напомним, 6 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического крипторезерва (SBR).

В свою очередь республиканец Байрон Дональдс 14 марта заявил о намерении представить законопроект, призванный защитить SBR от возможной отмены будущим главой государства.

При этом опрос Data For Progress показал, что 51% избирателей не поддерживают внедрение крипторезерва.