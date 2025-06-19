Нацбанк Украины создал департамент интегрированного риск-менеджмента

Национальный банк Украины создал департамент интегрированного риск-менеджмента. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно информации, речь идет о реорганизованном существующем департаменте, на основе которого создали департамент интегрированного риск-менеджмента.

Нацбанк Украины объясняет, что обновил организационную структуру "с целью совершенствования и повышения эффективности выполнения функций по организации системы управления рисками в центральном банке Украины".

"Вновь созданный департамент будет иметь расширенные полномочия и границы ответственности. В его задачи будет входить организация системы управления рисками в Национальном банке (финансовыми, операционными, экологическими, социальными и управленческими, разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ", - сообщает НБУ.

В частности, речь идет об обеспечении формирования резервов на покрытие финансовых рисков, связанных с уменьшением полезности активов НБУ, осуществление оценки справедливой стоимости финансовых инструментов в случаях, предусмотренных в нормативно-правовых и распорядительных актах НБУ.

До завершения кадровых процедур все работники реорганизованного подразделения продолжают выполнять свои должностные обязанности. В то же время Нацбанк начал поиск и отбор кандидатов на вакантную должность директора новосозданного департамента.