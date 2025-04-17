Нацбанк Украины сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 15,5%.

«Данное решение будет способствовать поддержанию стабильности валютного рынка, сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до целевого уровня в 5% на горизонте политики. Учитывая значительный уровень неопределенности, который в последние месяцы только усилился, НБУ будет гибко реагировать на изменения баланса рисков для динамики цен и инфляционных ожиданий», - говорится в сообщении регулятора.

В первые месяцы года инфляция росла довольно близко к траектории предыдущего макроэкономического прогноза НБУ и в марте достигла 14,6% г/г. Дальнейший рост инфляции в сфере услуг также является индикатором все еще значительного давления на внутренние цены.

В то же время сезонно скорректированная месячная динамика инфляции указывает на признаки ослабления ценового давления. С другой стороны, инфляционные ожидания предприятий и банков несколько ухудшились. В целом, несмотря на рост инфляции в годовом исчислении, инфляционные ожидания экономических агентов остаются относительно стабильными.

По прогнозу НБУ, в годовом исчислении рост цен на широкий спектр товаров и услуг в летний период начнет замедляться. В результате инфляция снизится до 8,7% по итогам 2025 года и до целевого уровня 5% в 2026 году.

Следующее заседание правления НБУ по монетарной политике состоится 5 июня 2025 года.

Напомним, решение повысить учетную ставку на 1% до 15,5% правление Нацбанка Украины приняло в марте.