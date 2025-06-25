Казахстан выпустил евробонды на $2,5 млрд, спрос превысил предложение вдвое

Министерство финансов Казахстана 24 июня 2025 года успешно выпустило еврооблигации на общую сумму $2,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Республика Казахстан успешно осуществила выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму $2,5 млрд., в том числе: 7-летний выпуск на сумму $1,35 млрд с купонной ставкой 5%; 12-летний выпуск на сумму $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%", - говорится в сообщении.

Размещению предшествовал физический роудшоу команды Минфина в Лондоне, в котором участвовали порядка 180 ключевых инвесторов.

"Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока", - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что добились конкурентных условий размещения "несмотря на сложную рыночную конъюнктуру".

"Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу)", - рассказали в Минфине.

Кроме того, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году.

Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже.

"По итогам размещения министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигации, подлежащих погашению, в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минфин Казахстана выпустит два транша еврооблигаций, объем каждого выпуска составит не менее $500 млн. Планировалось, что годовая ставка 12-летних евробондов составит 5,625%, а 7-летних - под 5,25% годовых.