"Золотые облигации" впервые допущены к торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ). Об этом сообщил на пресс-конференции председатель правления биржи Андрей Аухименя.

"Сегодня у нас знаковое событие. Впервые в истории Беларуси на нашем рынке появились облигации, которые совмещают в себе и цифровые финансовые активы, и физическое золото, и традиционные инструменты фондового рынка. Это облигации, привязанные к стоимости золота", - сказал Андрей Аухименя, которого цитирует БелТА.

Он пояснил, что "золотые облигации" - это особый вид долговых ценных бумаг, номинальная стоимость и купонный доход которых привязаны к цене золота. Они позволяют инвесторам фактически вкладываться в золото, но при этом получать регулярный доход в виде купонных выплат. Золото традиционно считается защитным активом, позволяющим обезопасить инвестиционный портфель от воздействия инфляции. Допуск к торгам первых "золотых облигаций" является важным шагом для развития финансового рынка Беларуси и предоставляет инвесторам новые возможности для размещения капитала.

"Для инвесторов, которые заинтересованы инвестировать в драгметаллы, до этого было только три варианта - физическое золото, обезличенное золото и цифровые финансовые активы, которые привязаны к стоимости золота. Сегодня появляется четвертый инструмент - традиционные облигации, которые привязаны к стоимости золота. Мы предполагаем, что такие облигации будут востребованы, поскольку наши граждане на сегодняшний момент уже инвестируют в физическое золото, открывают обезличенные металлические счета. Поэтому эмитент, который предлагает сегодня облигацию, привязанную к стоимости золота, надеется привлечь как раз тот круг инвесторов, который раньше занимался сугубо инвестированием в драгметаллы. Вместе с ростом стоимости золота будет расти и стоимость облигаций. Кроме этого, эмитент готов выплачивать и небольшой купонный доход, поэтому инвестор в любом случае некий процент получит по этим облигациям. Ну а стоимость самой облигации будет зависеть от котировок золота", - сказал Андрей Аухименя.

Он отметил, что "золотые облигации" - это и альтернатива традиционному инвестированию в золото, и дополнительная опция, расширяющая возможности.

"Есть физическое золото, но это актив, с которым есть вопросы по хранению, дальнейшей оценке этого слитка или монеты. Обезличенный металлический счет приближен к облигации, которая привязана к золоту. Но у нее есть свои плюсы. Если мы посмотрим на обезличенный металлический счет, там все-таки необходимо давать поручения приобретать это золото на внешнем контуре. А облигация эмитируется резидентом Беларуси, одним из крупнейших брокеров нашей страны. Она привязана к стоимости золота, которую устанавливает Национальный банк. Поэтому это и альтернатива, и конкурент традиционным инструментам", - отметил председатель правления биржи.

Аухименя также обратил внимание, что поставок физического золота по этим облигациям не будет.

"До сегодняшней пресс-конференции в средствах массовой информации, в различных чатах обсуждали: "Если что-то произойдет, я вместо облигации заберу золото". Нет, такой опции по облигациям не будет", - добавил Андрей Аухименя.

Облигации номиналом 313,61 рубля имеют срок обращения до 27 марта 2030 года.