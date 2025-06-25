Великобритания впервые купила оружие для Украины за проценты от российских активов

Великобритания впервые использовала проценты от замороженных российских активов для прямой закупки оружия для Украины. Об этом пишет The Guardian.

Новый пакет военной помощи Украине на сумму 70 млн фунтов стерлингов будет состоять из 350 ракет ASRAAM класса "воздух – воздух", переделанных для запуска из наземных установок Raven.

Пять таких установок тоже вошли в новый пакет.

"Россия, а не Украина, должна платить цену за варварскую и незаконную войну Путина. Совершенно справедливо, что мы используем конфискованные российские активы для укрепления противовоздушной обороны Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нашей собственной безопасности", – сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Этот пакет – это часть крупнейшего годичного обязательства Британии, предусматривающего 4,5 млрд фунтов военной помощи для Украины.

Он следует за заключенным в марте соглашением на сумму 1,6 млрд фунтов на поставку более 5000 ракет противовоздушной обороны и отдельными инвестициями в размере 350 млн фунтов стерлингов на десятикратное увеличение поставок беспилотников.