Нидерланды профинансируют производство гибридных машин для Украины от Rheinmetall

Министерство обороны Нидерландов профинансирует производство 20 наземных транспортных средств Ermine (Hermelin) для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил немецкий оборонный концерн Rheinmetall, который выступает производителем через свою дочернюю компанию Rheinmetall Defence Nederland B.V.

Как отмечается, министр обороны Нидерландов подписал контракт на финансирование производства 20 наземных транспортных средств Ermine с Rheinmetall 24 июня во время саммита НАТО по вопросам промышленности в Гааге.

Заказанные варианты – это пилотируемые/беспилотные наземные машины. Они будут поставлены Вооруженным Силам Украины для усиления их возможностей по эвакуации раненых вблизи линии фронта. Машины должны быть поставлены в 2026 году.

Семейство малых транспортных средств Ermine (Hermelin) представляет новое поколение мобильности, сочетая тактический транспорт с мобильным источником энергии. Характеристики Ermine позволяют ему выступать эффективным средством усиления боевой мощи.

"Этот контракт является первым значительным вехой для Ermine и, поддерживая вооруженные силы Украины, также будет способствовать развитию оборонной промышленности Нидерландов", – добавили в заявлении.

Нидерланды 24 июня объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму около €175 млн.

Новый пакет помощи дополняет ранее объявленную поддержку в размере €400 млн для обеспечения морской безопасности.

Кроме того, на днях Нидерланды подписали контракты с украинскими производителями на поставку 600 тысяч дронов на сумму €500 млн.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил недавно, что после завершения передачи всех 24 истребителей F-16 Украине новым приоритетом военной поддержки стали дроны.