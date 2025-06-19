Samsung отказалась строить ледоколы для РФ и намерена требовать компенсации

Судостроительный завод, принадлежащий южнокорейской корпорации Samsung, объявил о расторжении контракта с россиянами на строительство арктических ледоколов и теперь намерен еще и взыскать с россиян штраф за нарушение предыдущих контрактных договоренностей. Об этом пишет Reuters.

Согласно информации, завод Samsung Heavy Industries имел два заказа от российского судостроительного завода "Звезда" на общую сумму 4,85 триллиона вон ($3,54 млрд). Речь шла о контрактах, заключенных в 2020 и 2021 годах. По ним корейцы должны были изготовить для россиян детали и блоки для 10 ледокольных газовозов и 7 ледокольных "челночных" танкеров.

В июне прошлого года завод "Звезда" в одностороннем порядке сообщил южнокорейскому партнеру о расторжении контракта и настаивал на возврате авансовых платежей. Тогда же летом прошлого года Samsung подала арбитражный запрос в арбитражный суд Сингапура, требуя признать незаконными действия россиян по расторжению контракта.

Однако теперь Samsung сама заявила, что это она разрывает контракт с россиянами и намерена требовать возмещения убытков.