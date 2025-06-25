Нацбанк Украины установил новое требование к капиталу банков

Национальный банк Украины установил минимальное значение коэффициента левериджа (LR – leverage ratio) на уровне 3%, которое станет обязательным с 1 сентября 2025 года для банков и с 1 апреля 2026 года для банковских групп. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Новый норматив приблизит украинское банковское регулирование к стандартам ЕС и станет дополнительной защитой от чрезмерного роста банковских балансов.

Коэффициент левериджа рассчитывается как соотношение капитала первого уровня к совокупным активам и внебалансовым обязательствам и показывает уровень покрытия собственным капиталом всех активов банка, независимо от того, насколько рискованными являются эти активы.

Введение LR в мире началось после мирового финансового кризиса, одной из причин которого была недооценка рисков отдельных инструментов.

НБУ на основе проведенных тестовых расчетов указывает, что новый норматив будет ограничительным для 40% банков Украины. Чтобы расширяться, им придется увеличивать капитализацию.

Введение LR предусматривает дополнительное покрытие рисков наращивания забалансовых обязательств, государственных ценных бумаг и инструментов НБУ. Согласно тестовым расчетам, большинство банков без проблем выполнят новое требование и смогут в дальнейшем наращивать эти операции, прежде всего, вложения в ОВГЗ.

Подходы к расчету коэффициента левериджа НБУ утвердил еще летом 2024 года, а с апреля 2025-го банки производят тестовые расчеты. Для лучшей адаптации банков к новым требованиям тестовый период продлен до конца августа.