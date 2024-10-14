Центробанк РФ не видит значимого замедления роста цен

Значимых признаков замедления устойчивых темпов роста цен пока не видно, сентябрьские данные по инфляции подтверждают тезис о необходимости дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщил журналистам в Госдуме зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне, и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись, пока не видно", - сказал Заботкин, которого цитируют российские медиа.

Инфляция в России в сентябре 2024 года, по данным Росстата, составила 0,48% после 0,20% в августе, 1,14% в июле, оказавшись выше прогнозов аналитиков.

"Мы как раз сейчас анализируем, но в целом цифра за месяц чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров, о том, что может требоваться дополнительная жесткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой", - отметил зампред ЦБ.

Банк России в сентябре 2024 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 19%. ЦБ тогда допустил возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

Регулятор отметил, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября.