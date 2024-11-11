ЦБ РФ отмечает сохранение темпов роста цен в стране на высоком уровне

Темпы роста цен сохраняются на высоком уровне, пока изменений в инфляционной картине не видно. Это признал зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Если смотреть на картину за последние месяц-два, то пока эта картина достаточно устойчиво высоких темпов роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных усмотреть сложно", - сказал Заботкин по итогам встречи фракции "Единая Россия" с руководством ЦБ.

По его словам, инфляция пока сохраняется на высоком уровне, как это и заложено в прогноз, который был обновлен в октябре.

ЦБ в октябре повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7%, на 2025 год - до 4,5-5,0% с 4-4,5%.

"Данные за последнюю неделю в значительной степени связаны с удорожанием плодоовощей. В части устойчивых компонентов в целом последняя неделя, наверное, несколько меньше, чем предыдущая", - добавил Заботкин.

Согласно данным Росстата, инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,19% после 0,27% с 22 по 28 октября.