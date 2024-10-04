Лукашенко: Беларусь сбивает над своей территорией все беспилотники

Белорусская ПВО сбивает над своей территорией все беспилотники, невзирая на их принадлежность. Об этом заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область.

По его словам, и Украина, и Россия сейчас закупают огромное количество БПЛА, но "в неопытных руках и после воздействия средств радиоэлектронной борьбы они теряют ориентир и залетают в Беларусь".

"Несколько случаев таких было и со стороны России, и со стороны Украины. Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские (беспилотники)", - сказал Лукашенко.

Он утверждает, что эти вопросы в Беларуси решают "на уровне специалистов, не вынося в публичное поле".