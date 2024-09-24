Лукашенко потребовал приблизить учения с беспилотниками к боевым условиям

Лукашенко во время посещения 230-го общевойскового полигона в Брестской области Обуз-Лесновский потребовал приблизить учения с беспилотниками к боевым условиям.

По его словам, современная война - это война беспилотников.

"Сейчас мы все видим, что без БПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками гоняться за солдатом", - отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что тренировки и учения с БПЛА должны быть приближены к боевым условиям.

"Все должно быть естественным образом, как в бою, и никакой показухи быть не должно. Мне это не нужно", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Ему продемонстрировали отечественные разработки в сфере беспилотных летательных аппаратов, в том числе рассказали о новинках и доработках в прежних моделях.

Лукашенко отметил, что в производстве подобных средств нужно максимально ориентироваться на отечественные комплектующие.

"Надо свое. Надо, чтобы было все свое", - подчеркнул он.