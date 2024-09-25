Последнее обновление: 25.09.2024 16:05

В России выявили первые случаи заражения новым вариантом коронавируса XEC

В России зарегистрировали два случая заболевания новым вариантом коронавируса XEC (рекомбинанта двух более ранних подштаммов «омикрона» FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3.) — в Ростовской области и в Уфе. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве заявили, что ведут постоянный мониторинг, который «позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты».

Роспотребнадзор ранее отмечал, что XEC быстро распространяется и проявляется аналогично другим недавним подвариантам «омикрона», к его симптомам отнесли лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния, аппетита, боли в теле, усталость, головную боль, насморк.

У большинства заболевших самочувствие улучшается в течение нескольких недель, но восстановление после выздоровления может занять больше времени по сравнению с другими штаммами SARS-CoV-2. По словам профессора Франсуа Баллу, директора Института генетики при Университетском колледже Лондона, существующие вакцины способны защитить от заражения XEC, тем не менее, считает он, предстоящей зимой новый вариант коронавируса может стать доминирующим.

Первые случаи заболевания XEC были выявлены в Германии в июне, с тех пор их зарегистрировали в Великобритании, США, Дании и ряде других стран.

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