Армения резко сократила военно-техническое сотрудничество с Россией до менее 10%

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на втором Всемирном армянском саммите 18 сентября раскрыл детали новой стратегии безопасности и внешней политики страны.

Он сообщил о значительном сдвиге в военно-техническом сотрудничестве. Если раньше доля России в этой сфере достигала 96%, то теперь она сократилась до менее 10%. Это названо политическим успехом последних 3-4 лет.

Новыми важными партнерами в этой области, по словам Григоряна, стали Индия и Франция, ведется поиск и других партнеров.

"Стратегическая цель Армении - обеспечить 25-30% военно-технического производства внутри страны и иметь 4-5 зарубежных партнеров с долей сотрудничества не более 20% каждый", - сказал он.

Диверсификация касается не только сферы безопасности, но и экономики. Григорян подчеркнул, что укрепление суверенитета, защита территориальной целостности и укрепление демократии остаются стратегическими приоритетами Армении, и процесс диверсификации должен соответствовать этим целям.