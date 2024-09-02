Пожар на нефтебазе в Пролетарске потушили спустя 2 недели

Пожар на складах нефтебазы в Пролетарске Ростовской области ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативных службы.

Пожарные, однако, еще остаются на нефтебазе - "на всякий случай, потому что сильный ветер", говорится в сообщении.

Возгорание на нефтебазе в Пролетарске началось 18 августа в результате удара украинского дрона. К концу второй недели после удара площадь пожара достигла 10 тысяч кв. м. На территории района вводили режим ЧС, власти также отменили массовые мероприятия в честь Дня города и столетия Пролетарского района.