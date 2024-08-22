Горящую нефтебазу в Ростовской области не могут пошутить четвертые сутки.

Как пишут российские онлайн-издания, тушение пожара нефтебазы в Пролетарске осложнилось новым взрывом и распространением огня. В комментариях к новости местные жители рассказывают, что пламя видно из соседних населенных пунктов.

"Живу в 10 км от нефтебазы, вспышка была такая, как будто солнце на закате", - написал один из жителей Ростовской области.

Пожар в Пролетарске, начавшийся после атаки дрона, продолжается уже 4 дня, его тушат 500 пожарных, горожане перемещаются по улицам в масках. По последним данным, число пострадавших достигло 47 человек.