Украина не будет продлевать транзитный договор с Россией по газу

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

"Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний, то, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, а мы все в Евросоюзе, будем рассматривать их просьбу", - сказал президент, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

В то же время Владимир Зеленский отметил, что не располагает информацией о недавней встрече президентов Азербайджана и России.

"О чем говорил старый дед в Азербайджане, мне неизвестно. Не уверен, что о газе. Думаю, что есть другие вопросы", - сказал Зеленский.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце июля сообщил, что его государство находится в процессе переговоров с РФ о возможности продолжения транзита природного газа по территории Украины, российско-украинский контракт о котором заканчивается в 2024 году. По его словам, украинские власти и Европейский Союз попросили посодействовать Азербайджану в продлении этого контракта.