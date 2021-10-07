Россия в сентябре снизила транзит газа через Украину до минимальных объемов

В сентябре 2021 года Газпром бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей, что привело к уменьшению объемов транспортировки российского газа через Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

«ОГТСУ предлагает около 80 млн куб м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют - Газпром не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых», - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, в результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в этом месяце снизились до 109 млн куб. м - до минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению.

Всего в сентябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,257 млрд куб. м. Наибольшие объемы голубого топлива поступили в Словакию - 1,989 млрд куб. м, Польшу - 332 млн куб. м газа, Венгрию - 742 млн куб. м и Молдову - 194 млн куб. м.

«ОГТСУ остается надежным партнером для ЕС и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита», - добавил Макогон.

С начала новых газовых суток (07:00) 1 октября 2021 года остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.