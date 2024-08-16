Россия перебросила в Курскую область несколько тысяч солдат, но серьезные силы с фронта не снимает

Россия перебросила на отражение украинского наступления в Курской области несколько бригад размером около тысячи человек каждая, но серьезные силы с участков фронта в Украине до сих пор не снимала. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, опираясь на данные разведки и информацию, уже опубликованную в других источниках.

«У России, как считается, сотни тысяч солдат на фронте в Украине, поэтому, как говорят официальные лица, перевод нескольких тысяч, возможно, не будет иметь серьезных последствий в краткосрочной перспективе», - пишет CNN.

«Мы пока не видели существенной переброски, и не можем сказать, почему: потому что они только начинают двигать войска или потому что у них просто нечего двигать», - цитирует CNN одного из своих анонимных собеседников.

Другой анонимный источник, высокопоставленное официальное лицо, сказал CNN, что, по данным американской разведки, Россия, помимо частей из Украины, отправила в Курскую область личный состав из Ленинградского военного округа и из Калининграда.

Авторы CNN вслед за множеством других обозревателей отмечают, что, по мнению многих западных политиков и чиновников, Украина вряд ли сможет долго удерживать территории в Курской области, и потому еще слишком рано судить, как эта операция повлияет на общий ход войны.

CNN также утверждает, что, по словам многих ее американских собеседников, США не разрешают Украине применять тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 км в Курской области не потому что боятся эскалации, а потому что у США не так много этих ракет, и ими, по мнению американских военных, ради экономии разумнее бить только по целям в Крыму.