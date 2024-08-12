Украина контролирует 28 населенных пунктов в Курской области. Такую информацию озвучил временный исполняющий обязанности региона Алексей Смирнов на совещании с Путиным.

"Главная задача сейчас – выбить противника", - заявил Путин.

По словам Смирнова, в Курской области нет четкой линии фронта, что затрудняет определение места нахождения украинских войск.

"Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина – 40 км", - сказал он.

Подтвердить достоверность слов российского чиновника невозможно, поскольку украинское командование молчит о событиях в Курской области.

Путин на заседании предположил, что при помощи курской операции Украина хочет улучшить свои переговорные позиции в будущем.

Еще одна его версия – отвлечь внимание российских войск от наступления в Донецкой или другой оккупированных областях Украины.

Путин поставил перед российскими военными задачу выдавить украинские войска из Курской области и совместно с пограничной службой прикрыть другие участки государственной границы.

"Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же ситуация", - добавил он.