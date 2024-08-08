Глава МИД Финляндии: Граница с РФ останется закрытой

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что КПП на границе с Россией в ближайшее время не откроют.

"Пока что граница (с Россией) останется закрытой", – отметила глава внешнеполитического ведомства, в комментарии Yle.

При этом Валтонен предположила, что этот вопрос, вероятно, может быть снова рассмотрен осенью.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо также заявлял, что не видит предпосылок для открытия границы.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.