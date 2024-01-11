Финляндия оставляет закрытой границу с Россией еще на месяц

Правительство Финляндии на общем заседании Госсовета приняло решение продлить закрытие КПП на границе с Россией еще на месяц.

Как сообщила министр внутренних дел Мари Рантанен, ограничения на границе будут действовать до 11 февраля.

"Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии", – обосновала решение Рантанен.

Глава МВД подчеркнула, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на россиянах, проживающих в Финляндии, и владельцах паспортов двух стран. Однако она подчеркнула, что угроза гибридного влияния сохраняется.

Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала способствовать прибытию на финскую границу искателей убежища.