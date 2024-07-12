В России снова заговорили про запрет экспорта топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В сообщении говорится, что временное разрешение на экспорт бензина вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается.

Отмечается, что необходимость запретить экспорт топлива объясняется повышенным спросом, связанным с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

Также этот запрет должен обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей.

Резкое повышение оптовых цен на автобензин на биржевых площадках РФ в течение июня уничтожило прибыли розничных операторов, сделав их работу убыточной.

С начала июня в РФ бензин марки Аи-92 подорожал в опте ориентировочно на 20%, Аи-95 - на 30%. Подорожание оптовых партий кратно превысило фактический рост розничных цен на эти марки бензина в России.

Тем временем российское Минэнерго регулярно публикует сообщения, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов России стабильна.

Рост цен в России фиксируется шестой месяц подряд. За первую неделю июля в России продукты питания и бензин были среди товаров, цены на которые росли быстрее всего.