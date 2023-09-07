Российские АЗС стали убыточными из-за рекордного роста оптовых цен на горючее

Российские автозаправочные станции стали убыточными из-за роста биржевых цен на горючее. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные местной исследовательской группы Петромаркет.

В начале сентября средняя маржа АЗС при заправке бензином А-92 и А-95 составляла минус 3 рубля, а дизтопливом – минус 2 рубля на литре.

Представитель исследовательской группы отметил, что торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, а дизельным топливом – с середины августа.

Заместитель председателя правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев подтвердил, что по многим нефтепродуктам на АЗС маржинальность сейчас отрицательна.

Глава российской Независимой топливной ассоциации Павел Баженов уточнил, что маржинальность АЗС при продаже бензина А-95 составляет минус 2,19 рубля на литре, однако продажи Аі-92 и дизтоплива все еще выгодны для владельцев автозаправок, но их маржа не превышает 63 копейки.

Аналитики объясняют, что на маржинальность автозаправочного бизнеса негативно влияет рост оптовых цен на нефтепродукты в России. АЗС обычно повышают маржинальность за счет дополнительных услуг, включая торговлю едой, но не все региональные независимые сети имеют возможность организовать на заправке магазин.

Поэтому крупнейшие российские сети АЗС, в частности Лукойл, Роснефть и Татнефть, урезают акции для покупателей и отменяют скидки или не продолжают действовать. Сети АЗС отказываются от дополнительных скидок и кэшбека из-за понижения маржинальности, пояснил руководитель нефтегазовой практики Kept Максим Малков.