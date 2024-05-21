ЕС хочет 25 июня начать переговоры с Украиной о вступлении

Брюссельские чиновники настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз уже в следующем месяце.

Как пишет Politico, за кулисами дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы убедить венгерское правительство дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

По данным дипломатов, цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня. Начало переговоров принесет моральный подъем Украине, которая уже более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением.

После переговоров в апреле между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто "стороны отметили положительную динамику диалога". По словам одного из дипломатов, Киев отреагировал на список из 11 пунктов, изложенный Будапештом, и ждет ответа Венгрии.

Один из дипломатов ЕС предположил, что Венгрия, возможно, хочет положить конец переговорам о вступлении Украины в ЕС до того, как она возьмет на себя полугодовое председательство в Совете ЕС на ротационной основе в июле.

"Было ощущение, что этого не стоит делать до выборов в Европейский парламент (9 июня), поскольку это может стать предвыборным вопросом", – сказал дипломат ЕС, передавая настроения, царящие среди многих чиновников в Брюсселе.

"Сейчас мы ищем это время в июне. Если вы венгры, то вы бы хотели, чтобы это (дискуссии о членстве Украины в ЕС) закончилось до вашего председательства", – сказал дипломат.

После того как лидеры ЕС оказали Киеву политическую поддержку, следующим шагом в процессе вступления является начало официальных переговоров через межправительственную конференцию с Украиной. Это будет означать открытие переговоров о членстве.

Для того чтобы это произошло, страны ЕС должны согласовать так называемую переговорную рамку. 27 столиц торгуются над этим документом с тех пор, как Европейская комиссия направила его им в марте. Пока что переговоры на техническом уровне проходят хорошо, говорят двое дипломатов, и они ожидают, что новый проект будет направлен послам ЕС в ближайшие недели, чтобы они могли решить самые острые вопросы.

Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как Венгрия возьмет на себя ротационное председательство в Совете ЕС 1 июля.

В то же время, по словам дипломатов, Венгрия заинтересована в успешном председательстве в Совете ЕС. Бельгийцы, которые сейчас председательствуют на ротационной основе, также пытаются убедить Венгрию, что это и их политический интерес, особенно учитывая то, что Венгрия может использовать один из нескольких методов, чтобы заблокировать вступление Украины в ЕС, если захочет.

Бельгийские чиновники уже назначили межправительственную конференцию на 25 июня, за несколько дней до того, как Будапешт возьмет на себя председательство в ЕС 1 июля. Но "как всегда, невозможно предсказать, что будет делать Венгрия, пока мы не услышим от самого Орбана", сказал один из дипломатов.