Последнее обновление: 15.12.2023 16:29

ЕС принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС.

Об этом в четверг сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой", – сообщил Мишель.

Решение лидеров ЕС означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку). Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024 года, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.

Открытие переговоров требует согласия всех лидеров ЕС, в том числе и Венгрии, которая, как известно, до последнего заявляла о сопротивлении такому решению.

Решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой лидеры ЕС приняли в отсутствие венгерского премьера Виктора Орбана, что позволило избежать вето.

Несколько представителей Евросовета утверждают, что Орбан сознательно оставил встречу на время голосования за решение по Украине.

"Главное, что никто не выступил против этого решения. Таким образом, Евросоюз согласовал решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой и о предоставлении Грузии статуса кандидата", – пояснил один из собеседников из структур ЕС.

"Юридически это абсолютно в соответствии с правилами. Да, мы приняли решение без присутствия Орбана, но не за его спиной. Он знал, что будет голосоваться это решение, и вышел из комнаты", – отметил представитель команды президента Евросовета Шарля Мишеля.

Все остальные государства отдали голос за начало переговоров с Украиной: 26 голосов "за" и один "воздержался".

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