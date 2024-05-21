В Польше арестовали девять человек, подозреваемых в диверсиях по заказу РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что сейчас под арестом находятся девять человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу России.

"Что касается актов саботажа и диверсий, то это очень серьезный вопрос. Это касается нескольких европейских стран. На данный момент это, безусловно, Литва, Латвия, Польша", – сказал он.

По его словам, есть также сигналы из Швеции, что они обеспокоены тем, что некоторые странные события могут быть также результатом саботажа.

"На данный момент мы имеем девять подозреваемых под арестом, против них выдвинуты обвинения в том, что они принимали непосредственное участие в актах саботажа в Польше от имени российских служб", – заявил Туск.

Он уточнил, что речь идет об избиениях, поджогах, попытках поджогов. По словам, премьера среди подозреваемых люди из криминального мира. "И это касается граждан Украины, Беларуси и Польши", – отметил он.

Глава правительства указал, что "за этими попытками, которые мы идентифицировали – потому что наши службы, кстати, работают очень интенсивно в консультации с союзниками – стоял достаточно громкий случай во Вроцлаве, где была сорвана попытка поджога лакокрасочного завода, там рядом был химический завод". "И это было по указанию российских служб, что уже установлено безоговорочно", – сказал Туск.

Он также отметил, что "мы имеем дело с актами саботажа в Литве, поджогом склада ИКЕА". По его словам, те же самые люди, которые были задержаны там, могут быть связаны с попытками саботажа, речь идет в основном о поджогах, также на польской территории.