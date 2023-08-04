В Польше задержан шпионящий на РФ белорус

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали подозреваемого в деятельности шпионской сети, работающей на Россию.

Об этом сообщает Onet со ссылкой на данные польских спецслужб.

"Человек, задержанный 1 августа, – это Михаил А., 39-летний гражданин Республики Беларусь. Он является еще одним идентифицированным лицом, которое действует в рамках преступной группировки, выполняющей задачи российских спецслужб", – отметили в Агентстве внутренней безопасности.

Задержанный работал в Москве с 2008 по 2010 год, а затем переехал в Санкт-Петербург. 39-летний мужчина отбыл шестилетнее заключение в России и приехал в Польшу в 2021 году.

В его задачи в Польше входила разведка объектов критической инфраструктуры, в частности военных территорий и объектов, морских портов, а также ведение пропагандистской деятельности. За выполнение задач он получал награду.

Прокурор обратился в суд с ходатайством о применении меры пресечения для подозреваемого в виде временного ареста. Суд полностью согласился с аргументами обвинения и приказал взять подозреваемого под временный арест.