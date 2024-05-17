ЕС утвердил запрет на вещание четырех пропагандистских СМИ РФ

Совет ЕС 17 мая приостановил вещание на территории Европейского Союза еще четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и захватническую войну против Украины: Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

В ЕС отметили, что упомянутые СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и играют важную роль в развертывании и поддержке захватнической войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних с ней стран.

Впрочем, как уточнили в Совете ЕС, ссылаясь на Хартию основных прав, согласованные в пятницу меры не будут препятствовать этим СМИ и их сотрудникам осуществлять в Европейском Союзе другую деятельность, помимо вещания, например, проводить исследования и брать интервью.

Российская Федерация проводит систематическую международную кампанию манипулирования СМИ и информацией, вмешательства и грубого искажения фактов с целью оправдания и поддержки своей полномасштабной агрессии против Украины, а также усиления своей стратегии дестабилизации соседних стран, ЕС и его государств-членов.

В частности, пропаганда, информационные манипуляции и вмешательство неоднократно и последовательно были направлены против украинского государства и его органов власти, украинских граждан, а также европейских политических партий, особенно в избирательные периоды, а также против гражданского общества, искателей убежища, российских этнических меньшинств, гендерных меньшинств и функционирования демократических институтов в ЕС и его государствах-членах.