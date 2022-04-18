Nickelodeon, MTV, Paramount Comedy приостановят вещание в России

Киностудия Paramount приостановит вещание своих телеканалов на территории России с 20 апреля, сообщила российская пресс-служба телеканалов.

«Пресс-служба каналов «MTV Россия», Paramount Comedy, Nickelodeon и Paramount Channel подтверждает приостановку вещания в России», — сообщили там, уточнив, что вещание будет приостановлено в среду.

Ранее о том, что Paramount приостановит свою деятельность в России в ближайшее время, сообщал Telegram-канал «Кабельщик». По данным канала, операторы уже начали получать от компании Paramount уведомления об отключении ее группы каналов с 20 апреля, передает РБК

В начале марта Paramount сняла с российского кинопроката свои весенние премьеры, в числе которых были приключенческая комедия «Затерянный город» с Сандрой Буллок, Ченнингом Татумом, Дэниелом Рэдклиффом и Брэдом Питтом в главных ролях, а также вторая часть «Соника в кино».

Ранее от весенних релизов в стране отказались Warner Bros., Sony Pictures и Disney. Позже кинокомпании приостановили свою деятельность в России.

Деятельность в России также прекратили медиакомпания Discovery, которой принадлежит 15 развлекательных телеканалов, в том числе Animal Planet, Eurosport, HGTV и TLC, стриминговая платформа Netflix, агентство Bloomberg и телеканалы CNN, CBS News и ABC News.