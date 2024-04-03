Последнее обновление: 03.04.2024 17:52

WP: США указывали России на "Крокус" как на цель террористов

Передавая российским спецслужбам в начале марта информацию об угрозе теракта, США указывали на красногорский концертный зал "Крокус Сити Холл" как потенциальную цель исламистов, пишет The Washington Post, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

"Высокая степень конкретности предупреждения подчеркивает уверенность Вашингтона, что "Исламское государство" готовит нападение, угрожающее большому количеству мирных жителей, и прямо противоречит утверждениям Москвы, что предупреждения США носили слишком общий характер, чтобы помочь предотвратить теракт", - говорится в публикации WP.

Вашингтон регулярно делится информацией о возможных террористических атаках с иностранными государствами, следуя принципу, известному как "обязанность предупреждать". Однако "передавать противнику информацию о конкретных целях является необычным шагом", приводит WP оценку экспертов, поскольку «это связано с риском раскрытия путей получения США разведданных и может поставить под угрозу разведывательную деятельность или человеческие источники". Однако информация о подготовке теракта в концертном зале означала и потенциальную угрозу для американцев в России, поясняется в статье.

После теракта в "Крокусе" американские спецслужбы заявили, что за ним стоит ячейка "Исламского государства" под названием "Вилаят Хорасан", однако Владимир Путин и ФСБ попытались возложили ответственность на Украину и пожаловались на неконкретность указаний США.

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