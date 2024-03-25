Вице-президент США отвергла заявления Путина о связи Украины с терактом

Вице-президент США Камала Харрис отвергла заявления Путина о якобы причастности Украины к теракту, произошедшему под Москвой 22 марта.

Заместитель Джо Байдена отрицает любую причастность Украины к стрельбе в России, отметив, что у США нет никаких данных в подтверждение слов Путина.

"Нет, нет никаких доказательств, и на самом деле то, что мы знаем, это то, что ИГИЛ-K фактически, по всем признакам, несет ответственность за то, что произошло", – сказала вице-президент.

"То, что произошло во время террористического акта, и количество убитых людей, очевидно, является трагедией, и мы все должны выразить свои соболезнования этим семьям", – отметила Харрис.

Путин в субботу сказал, якобы для подозреваемых в теракте подготовили "окно" для перехода границы с Украиной.