Последнее обновление: 27.03.2024 11:32

Зеленский сменил секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал свой указ о смене секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Во вторник с этой должности был уволен Алексей Данилов, а вместо него назначен теперь уже бывший руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Зеленский заявил, что эти решения — часть «перезагрузки системы управления нашим государством».

«Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление», — сказал Зеленский, но не уточнил, о какой именно должности идет речь.

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