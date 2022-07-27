Последнее обновление: 27.07.2022 10:17

Зеленский внес в Раду кандидатуру нового генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде дать согласие на назначение генеральным прокурором страны народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Костина.

Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники в окружении президента и во фракции "Слуги народа" говорили, что на должность генпрокурора рассматривается кандидатура Костина, но не только его.

Костин - юрист, был депутатом горсовета Одессы, с 2019 года - депутат Верховной рады Украины.

17 июля Зеленский отстранил от должности главу СБУ и генпрокурора, его решение позже утвердил парламент.

Накануне США призвали Украину выбрать достойного доверия генерального прокурора и продолжить борьбу с коррупцией несмотря на войну с Россией.

"Мы присоединяемся к народу Украины, который отмечает важность прозрачного назначения высококвалифицированного и действительно независимого преемника в должности генерального прокурора. Независимость и беспристрастность генерального прокурора жизненно важна для обеспечения честности усилий по подотчетности в Украине", – заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс сказал, что борьба с коррупцией, которая в течение длительного времени является главной проблемой в Украине, является критической, поскольку страна стремится к членству в Европейском Союзе.

"С коррупцией нужно бороться даже тогда, когда Украина защищается от захватнической войны России. Война России против Украины представляет внешнюю угрозу. Коррупция представляет внутреннюю угрозу", – сказал он.

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