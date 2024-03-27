Bloomberg: В окружении Путина не верят в причастность Киева к нападению на «Крокус»

Пока Путин продолжает утверждать, что Украина могла быть причастна к нападению на «Крокус Сити Холл», часть ближайшего окружения российского лидера с этим не согласна, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на четырех человек, имеющих тесные связи с Кремлем.

По их словам, у российских властей нет доказательств причастности Киева, хотя об этом публично заявили сам Путин, секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников.

Один из собеседников агентства («знакомый с ситуацией, но попросивший об анонимности из-за деликатности вопроса») заявил, что Путин якобы присутствовал при дискуссиях, во время которых официальные лица соглашались с тем, что никакой связи с Киевом нет. Несмотря на это, российский президент полон решимости использовать трагедию, чтобы сплотить россиян вокруг войны в Украине, утверждает источник Bloomberg.

По утверждению собеседников агентства, кремлевские чиновники были шокированы неспособностью служб безопасности предотвратить нападение с огнестрельным оружием на концертный зал. Почти никто из знакомых им представителей российской политической и бизнес-элиты не верит, что этой атаке могли содействовать украинские власти, пишет агентство.

В Киеве неоднократно отрицали какую-либо причастность к трагедии в «Крокус Сити Холле». Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже назвала публикацию Bloomberg «матерью всех фейков».