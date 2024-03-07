Европейская народная партия приняла резолюцию по плану ЕС для победы Украины

Европейская народная партия (ЕНП) – крупнейшая политическая группа Европейского парламента, которая, вероятно, сохранит лидерство и после выборов в июне, – приняла резолюцию по плану ЕС для победы Украины.

Упомянутый план направлен на устранение недочетов путем введения конкретных мер по реформированию всей системы военной помощи и перехода от индивидуальных действий к коллективным и распределению ресурсов.

С этой целью ЕНП настаивает на том, чтобы Еврокомиссия и НАТО подготовили, приняли и внедрили в ближайшем будущем четкий коллективный План победы Украины с политической, экономической и военной поддержкой Украины.

Согласно резолюции, на военную поддержку Украины должно направляться не менее 0,25% совокупного ВВП ЕС, что в три раза превышает объем помощи, оказанной Украине в 2023 году.

Это позволило бы Украине начать накапливать необходимые резервы для победы над российскими войсками в 2025-2026 годах, говорится в документе.

Отмечается, что план ЕС должен предусматривать постоянные консультации и координацию с ключевыми политическими игроками в Украине по всему политическому спектру с целью инклюзивности и укрепления внутреннего единства. Для этого каждая страна-член ЕС должна увеличить свою индивидуальную поддержку Украины.

Кроме того, должен быть предусмотрен "план Б" на случай, если Конгресс США не сможет договориться о поддержке Украины. В таком случае ЕС должен быть готов вмешаться и покрыть те суммы, которые Вашингтон потенциально может не выделить.

Кроме того, для уменьшения зависимости от внешней помощи и обеспечения долгосрочной устойчивости Украины План ЕС должен предоставить приоритет усилиям, направленным на поддержку ее оборонно-промышленного комплекса.